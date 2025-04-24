У РФ вважають, що зможуть використати торгову війну Трампа на свою користь

У Кремлі заявили, що Росія має скористатися глобальною економічною турбулентністю, спричиненою торговими війнами, аби зміцнити власну економіку.

Про це заявив лідер РФ Путін, пише агентство Reuters.

Путін закликав чиновників відстежувати ситуацію на світових ринках й активно використовувати нові можливості для "розвитку внутрішнього виробництва, експорту та торгових відносин". За його словами, світові ринки зараз переживають "значні коливання" через загострення глобальної конкуренції.

"Необхідно використовувати ці зміни для зміцнення національної економіки", — заявив він. Це стало першими коментарями Путіна щодо глобальної економічної ситуації після оголошення мит США.

Водночас РФ знизила прогноз доходів від експорту нафти й газу на 2025-2027 роки - ключового джерела фінансування держбюджету - через нижчі ціни на нафту, очікуючи, що надходження впадуть на 15% цього року.

Очікується, що економічне зростання РФ сповільниться щонайменше до 2,5% цього року порівняно з 4,3% у 2024-му, що Путін назвав "м’якою посадкою", зазначивши, що це є нібито частиною плану боротьби з інфляцією, яка все ще перевищує 10%.

Цього місяця ЦБ Росії попередив, що ціни на нафту можуть залишатися нижчими за прогноз протягом кількох років через скорочення світового попиту.

Нагадаємо:

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.

Російська економіка почала сповільнюватися через високі процентні ставки та інфляцію, що вже позначилося на продажах і замовленнях у різних секторах.