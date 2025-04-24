В РФ считают, что смогут использовать торговую войну Трампа в свою пользу

В Кремле заявили, что Россия должна воспользоваться глобальной экономической турбулентностью, вызванной торговыми войнами, чтобы укрепить собственную экономику.

Об этом заявил лидер РФ Путин, пишет агентство Reuters.

Путин призвал чиновников отслеживать ситуацию на мировых рынках и активно использовать новые возможности для "развития внутреннего производства, экспорта и торговых отношений". По его словам, мировые рынки сейчас переживают "значительные колебания" из-за обострения глобальной конкуренции.

"Необходимо использовать эти изменения для укрепления национальной экономики", - заявил он. Это стало первыми комментариями Путина относительно глобальной экономической ситуации после объявления пошлин США.

В то же время РФ снизила прогноз доходов от экспорта нефти и газа на 2025-2027 годы - ключевого источника финансирования госбюджета - из-за более низких цен на нефть, ожидая, что поступления упадут на 15% в этом году.

Ожидается, что экономический рост РФ замедлится как минимум до 2,5% в этом году по сравнению с 4,3% в 2024-м, что Путин назвал "мягкой посадкой", отметив, что это является якобы частью плана борьбы с инфляцией, которая все еще превышает 10%.

В этом месяце ЦБ России предупредил, что цены на нефть могут оставаться ниже прогноза в течение нескольких лет из-за сокращения мирового спроса.

Напомним:

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.

Российская экономика начала замедляться из-за высоких процентных ставок и инфляции, что уже сказалось на продажах и заказах в различных секторах.