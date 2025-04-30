Путін перейменував аеропорт Волгограду на честь Сталіна

Правитель РФ Владімір Путін перейменував міжнародний аеропорт Волгограду на назву, яку він мав за чаcів Радянського Союзу – Сталінград.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення пов'язані зі святкуванням 80-річчя Перемоги у так званій Великій Вітчизняній війні.

"З метою увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років постановляю ... присвоїти міжнародному аеропорту Волгограда історичне найменування "Сталінград", - йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.

Пропозицію про перейменування аеропорту виносили ще у 2016 році.

Окрім цього, як пише Радіо Свобода із посиланням на видання "Фонтанка", петербурзький аеропорт Пулково на три дні, з 8 по 10 травня, перейменують на "Ленінград".