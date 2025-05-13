Путин назвал авторов санкций против РФ "придурками"

Лидер Кремля Владимир Путин резко высказался в отношении стран, которые вводят санкции против РФ.

Об этом пишет Meduza.

Путин заявил, что эти действия вредят не только России, но и самим инициаторам ограничений.

"Они в ущерб себе же делают много вещей. Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но ведь делают, придурки. Ой, извините, пожалуйста", - сказал он.

Он добавил, что нельзя бояться санкций: "Тот, кто начинает пугаться, сразу все проиграет".

Напомним:

Брюссель готовится ввести валютный контроль и торговые пошлины в отношении России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на ее войну против Украины.

После консультаций между американскими и европейскими чиновниками, США дали шанс возможным переговорам России и Украины в Турции, прежде чем объявить новые санкции против Москвы.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.

Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно.