Вучич обіцяє покращення стандартів життя на тлі протестів

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв вжити широкомасштабних заходів для підвищення рівня життя та стримування інфляції після кількох місяців ескалації студентських протестів з вимогами реформ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вучич, який керує балканським державою вже більше десяти років, пообіцяв обмежити націнку роздрібних торговців на окремі товари, зобов'язати банки пропонувати нові споживчі та іпотечні кредити з нижчими процентними ставками для позичальників з низьким рівнем доходу.

Окрім цього, забезпечити знижки на електроенергію та інші джерела опалення для бідніших громадян.

Більшість заходів почнуть діяти з 1 вересня, а ще одна ініціатива щодо скорочення витрат буде оголошена в середині вересня, сказав Вучич.

"Це чудовий пакет заходів, який сприятиме зростанню споживання та підвищенню рівня життя. Він додав, що план також має на меті стримати інфляцію, яка в липні досягла 4,9%", – сказав Вучич.

Очолюваний студентами університетів рух, що вимагає більшої прозорості та підзвітності, розпочався в 2024 році після того, як 16 людей загинули під завалами бетонного навісу, що обвалився на залізничному вокзалі в Нові-Саді.

Наразі з цієї групи не з'явилося жодної особи, яка б кинула виклик Вучичу.