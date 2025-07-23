"Пошту Росії" запідозрили в розміщенні пенсій на банківських рахунках для заробітку

"Пошта Росії" могла розміщувати призначені для виплат пенсій і соціальних допомог на банківських рахунках з метою отримання доходу.

Такого висновку дійшла Рахункова палата РФ під час аудиту національного поштового оператора, повідомляє The Moscow Times.

Згідно з даними Соціального фонду Росії, у період із 2020 до 2024 року в роботі "Пошти Росії" зафіксували 136 порушень строків доправлення пенсій на 1-20 днів.

У самому поштовому операторі заявили, що 98,6% пенсій доставляють у строк, а порушення строків доставлення часто пов'язані з відсутністю одержувача за вказаною адресою, особливостями організації виплат в умовах надзвичайних ситуацій, регіональною специфікою та іншими чинниками.

Крім можливого використання коштів на пенсії та соцвиплати, Рахункова палата РФ виявила у "Пошти Росії" високі витрати на спонсорську та благодійну допомогу спортивним та іншим організаціям, яка становила понад 1,5 млрд рублів за чотири роки.

Також поштовий оператор витратив понад 600 млн рублів на свій піар у ЗМІ та соцмережах.

Результати аудиту розглядалися наприкінці травня на спільному засіданні комітетів Держдуми із захисту конкуренції та з контролю. За підсумками засідання його учасники наголосили на необхідності позбавити "Пошту Росії" монопольного права на доставлення пенсій і соцдопомог, а також опрацювати механізм компенсації за їхню несвоєчасну виплату.