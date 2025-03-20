"Дихає на ладан": голова Пошти Росії заявив про зношеність більшої частини транспорту та ІТ-інфраструктури

Генеральний директор "Пошти Росії" Михайло Волков заявив, що майже 90% IT-інфраструктури компанії перебуває в критичному стані, а понад половина транспорту вже відпрацювала свій ресурс.

Про це пише The Moscow Times.

"Наприклад, близько 55% нашого транспорту вже за термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури – 89% фактично на ладан дихають", – зазначив він у Держдумі.

Ще однією проблемою залишається низька оплата праці. Попри підвищення зарплат у 2023-2024 роках, їхній рівень все одно вдвічі нижчий за середній по країні.

Станом на 30 вересня 2023 року загальний борг "Пошти Росії" сягнув 128,3 млрд руб (1,5 млрд дол), а чистий збиток за дев’ять місяців 2024 року – 9,4 млрд руб (110 млн дол). Загалом з початку 2022 року компанія втратила понад 44 млрд руб (520 млн дол).

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