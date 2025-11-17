Підрив залізниці у Польщі розслідують як терористичний й в інтересах іноземної розвідки

Європейська правда

Після низки інцидентів на залізниці у Польщі прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, що були скоєні в інтересах іноземної розвідки.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, пише "Європейська правда".

Прокурор Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Варшаві 17 листопада розпочав розслідування актів диверсії терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури, та скоєних на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща, повідомив Новак.

Предметом розслідування є пошкодження в період з 15 по 17 листопада інфраструктури залізничної лінії №7 на маршруті Варшава Східна-Дорогуськ, в тому числі пошкодження за допомогою вибухових речовин колій в околицях селища Міка та пошкодження колій в околицях селища Голомб.

Ці дії, як зазначив речник, спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту, що загрожувала життю та здоров'ю багатьох людей, а також майну у великих розмірах.

Провадження було розпочато за ознаками злочину, що карається довічним позбавленням волі.

Зазначимо, відрізок залізниці Варшава – Люблін, який постраждав внаслідок диверсійних дій, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.