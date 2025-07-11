США вырываются из китайской зависимости: Пентагон инвестирует в редкоземельные элементы

Пентагон сделает прямую инвестицию на 400 млн долларов в американского производителя редкоземельных элементов, что является необычным шагом и подчеркивает решимость администрации Дональда Трампа сломать китайскую монополию на критические минералы и укрепить внутренние поставочные цепи.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Компания MP Materials в четверг сообщила, что Пентагон станет крупнейшим акционером компании, приобретя 15% ее акций, а также инвестирует миллиарды долларов в строительство завода по производству магнитов на 10 000 метрических тонн - ожидается, что подготовка к запуску начнется в 2028 году.

"Эта инициатива является решительным шагом администрации Трампа для ускорения независимости американских поставочных цепей", - сказал Джеймс Литински, основатель и генеральный директор MP Materials.

Литински владеет более чем 14 млн акций MP Materials. Стоимость акций компании выросла более чем на 48% после новости, что добавило 200 млн долларов к его личному состоянию.

Это редкость для правительства США делать прямые инвестиции в бизнес. Это случается иногда, чтобы поддержать развитие технологий, имеющих критическое значение для национальных интересов, или в исключительных случаях для спасения системно важных компаний, как это было с банками на Уолл-Стрит во время финансового кризиса.

MP Materials, которая базируется в Лас-Вегасе, эксплуатирует единственную шахту редкоземельных элементов в США в Mountain Pass, Калифорния, где добывают редкоземельные элементы, такие как неодим и празеодим, которые необходимы для изготовления оружия и электрических автомобилей.

Редкоземельные магниты являются критически важными для вооружения, включая истребитель F-35 Lightning II, беспилотные дроны Predator и подводные лодки класса Virginia и Columbia. Для одного F-35 необходимо 900 фунтов редкоземельных элементов.

Они также используются в ракетах Tomahawk и бомбах для системы наведения, разработанной совместно ВВС и ВМС США.

Вашингтон считает свою зависимость от Китая в отношении редкоземельных элементов национальным риском безопасности. Добыча и обработка редкоземельных минералов в значительной степени контролируется Китаем, который владеет 55% мировой мощности по добыче и 85% мощности по переработке.

В апреле Китай наложил ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов и постоянных магнитов, что повлекло серьезные нарушения в автомобильной, оборонной и технологической отраслях, а также снижение экспорта магнитов на 75%.

Напомним:

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

Впоследствии стало известно, что обновленное торговое перемирие между США и Китаем не задело один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе.

Большое количество антимония - металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах - попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.