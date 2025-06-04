Пекін запустив систему відстеження експорту: автоіндустрія під ударом

Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних магнітів, увівши національну систему відстеження.

Про це пише Reuters.

Як повідомили три джерела, нові правила набрали чинності минулого тижня. Виробники тепер мають подавати додаткові дані онлайн — зокрема, про обсяги торгівлі та імена клієнтів.

У квітні Китай запровадив експортні обмеження на сім середніх і важких рідкісноземельних елементів та низку магнітів, зобов’язавши експортерів отримувати спеціальні ліцензії.

Затримки з їх видачею вже вдарили по світових ланцюгах постачань — деякі автовиробники змушені зупиняти конвеєри, бо запаси вичерпуються.

Пекін ще торік оголосив про плани створити систему простежуваності для рідкісноземельних матеріалів, але до минулого тижня нових подробиць не з’являлось.

За даними ще одного джерела, влада прагне простежувати не лише експорт магнітів, а й увесь ланцюг виробництва. Це дозволить зміцнити державний контроль над сектором, боротися з контрабандою, нелегальним видобутком і уникненням податків.

США та інші країни сподівалися, що Китай зніме обмеження після торішньої торговельної угоди в Женеві. Але нові дії Пекіна свідчать про протилежне — контроль може стати постійним.

Нагадаємо:

Європейські виробники автозапчастин змушені зупиняти виробництво через нестачу рідкоземельних елементів після того, як Китай запровадив обмеження на їхній експорт.

Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.