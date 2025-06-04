Пекин запустил систему отслеживания экспорта: автоиндустрия под ударом

Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных магнитов, введя национальную систему отслеживания.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщили три источника, новые правила вступили в силу на прошлой неделе. Производители теперь должны подавать дополнительные данные онлайн - в частности, об объемах торговли и именах клиентов.

В апреле Китай ввел экспортные ограничения на семь средних и тяжелых редкоземельных элементов и ряд магнитов, обязав экспортеров получать специальные лицензии.

Задержки с их выдачей уже ударили по мировым цепочкам поставок - некоторые автопроизводители вынуждены останавливать конвейеры, потому что запасы исчерпываются.

Пекин еще в прошлом году объявил о планах создать систему прослеживаемости для редкоземельных материалов, но до прошлой недели новых подробностей не появлялось.

По данным еще одного источника, власти стремятся прослеживать не только экспорт магнитов, но и всю цепочку производства. Это позволит укрепить государственный контроль над сектором, бороться с контрабандой, нелегальной добычей и уклонением от налогов.

США и другие страны надеялись, что Китай снимет ограничения после прошлогоднего торгового соглашения в Женеве. Но новые действия Пекина свидетельствуют об обратном - контроль может стать постоянным.

Напомним:

Европейские производители автозапчастей вынуждены останавливать производство из-за недостатка редкоземельных элементов после того, как Китай ввел ограничения на их экспорт.

Из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных магнитов в США мировые автоконцерны бьют тревогу: нехватка может привести к остановке автозаводов уже через несколько недель.

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая.