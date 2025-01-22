Панама звернулась до ООН через погрози Трампа відібрати канал

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба відправив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист, в якому зауважив, що президент США Дональд Трамп планує повернути контроль над Панамським каналом.

Про це пише Reuters.

Альба зазначив, що згідно з статутом ООН країни "у своїх міжнародних відносинах утримуються від загрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави».

Лист був поширений серед 15 членів Ради безпеки ООН.

Нагадаємо:

У своїй промові на інавгурації Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.

На тлі того, що Трамп звинувачує Панаму в дозволі Китаю втручатися в канал, влада Панами почала перевірку пов’язаної з Китаєм компанії, яка контролює два порти в Панамському каналі.