ЄС ускладнить процедуру призупинення стягнення вуглецевого збору

У п'ятницю 12 червня країни Європейського Союзу домовилися обмежити обставини, за яких блок може призупиняти стягнення вуглецевого збору з імпорту, що потенційно сприятиме забезпеченню більшої впевненості для інвестицій у низьковуглецеві технології в блоці.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри економіки ЄС підтримали ці плани більшістю голосів, незважаючи на те, що такі країни, як Словаччина, Румунія та Литва, відмовилися їх підтримати.

Вуглецевий прикордонний збір ЄС передбачає стягнення збору з викидів, пов'язаних з імпортом товарів, включаючи добрива, сталь та цемент. Ця перша у світі політика спрямована на захист європейських галузей від підриву їх конкурентоспроможності дешевшими, більш забруднюючими товарами з-за кордону.

Європейська комісія спочатку запропонувала, що в майбутньому вона може звільнити товари від вуглецевого збору, якщо невизначені "серйозні та непередбачувані обставини" призведуть до підвищення цін.

Деякі уряди та компанії відхилили цей підхід, заявивши, що він створює невизначеність для низьковуглецевих інвестицій, які є конкурентоспроможними лише за умови, що забруднюючий імпорт обкладається збором ЄС за викиди.

У проекті угоди міністрів, з яким ознайомилося агентство Reuters, зазначено, що Комісія може запропонувати призупинення сплати вуглецевого збору лише за умови дотримання певних критеріїв, зокрема якщо ціна відповідного товару зросла більш ніж на 50% за шість місяців порівняно із середнім показником за останні 10 років.

Країни ЄС та законодавці проведуть переговори щодо остаточних правил. Законодавці ЄС також планують скоротити або повністю скасувати положення про призупинення.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки до 2,25%, щоб стримати зростання інфляції, спричинене війною на Близькому Сході.