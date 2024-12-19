Нафта дешевшає через побоювання щодо світового попиту

Ціни на нафту впали на торгах після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що сповільнить темпи зниження процентних ставок у 2025 році, що може зашкодити економічному зростанню і знизити попит на паливо.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 27 центів, або на 0,4%, до 73,12 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 39 центів, або на 0,6%, до 70,19 долара.

Це зниження звело нанівець більшу частину зростання цін на еталонні контракти з середи, коли ціни встановилися на більш високому рівні, оскільки запаси нафти в США скоротилися, а Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося.

Ціни ослабли після того, як американські центральні банки опублікували прогнози, що вказують на зниження процентних ставок на дві чверті пункту в 2025 році через побоювання щодо зростання інфляції. Це на півпункту менше, ніж вони очікували у вересні.

Нижчі ставки знижують вартість запозичень, що може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

Хоча попит у першій половині грудня зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року, його обсяги залишилися нижчими, ніж очікували деякі аналітики.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок, 17 грудня, знизилися на тлі економічних даних Китаю, які викликали занепокоєння стосовно попиту, тоді як інвестори залишалися обережними перед рішенням Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.