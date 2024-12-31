Нафта дорожчає на тлі зростання діяльності заводів у Китаї

Ціни на нафту зросли у вівторок, 31 грудня, на тлі даних про зростання виробничої діяльності заводів Китаю у грудні.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 60 центів, або 0,8%, до 74,59 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 62 центи, або 0,9%, до 71,61 долара за барель. За рік Brent подешевшала на 3,2%, а WTI – на 0,1%.

Виробнича діяльність у Китаї зросла третій місяць поспіль у грудні, але меншими темпами, як показало офіційне опитування заводів у вівторок, яке свідчить про те, що різке стимулювання допомагає підтримати другу за величиною економіку світу.

Китайська влада також погодилася випустити рекордні 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів) спеціальних казначейських зобов’язань у 2025 році для відновлення економічного зростання.

Слабший прогноз попиту в Китаї змусив Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизити свої очікування попиту на нафту на 2025 рік.

Раніше цього місяця ОПЕК та її союзники відклали свій план із збільшення видобутку до квітня 2025 року на тлі падіння цін. МЕА очікує, що світова пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, навіть якщо скорочення ОПЕК+ залишаться в силі, оскільки зростання видобутку в США та інших зовнішніх виробниках випереджає слабкий попит.

Хоча слабкий довгостроковий прогноз попиту вплинув на ціни, вони могли знайти короткострокову підтримку від скорочення запасів сирої нафти в США, які, як очікується, знизилися приблизно на 3 мільйони барелів минулого тижня.

І Brent, і WTI отримали підтримку від більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 20 грудня, оскільки нафтопереробники активізували діяльність, а святковий сезон підвищив попит на пальне.

Основна увага інвесторів наступного року буде зосереджена на курсі Федеральної резервної системи після того, як центральний банк раніше цього місяця спрогнозував лише два зниження ставок, як порівняти з чотирма у вересні, через стійку високу інфляцію.

Зміна очікувань щодо ставок США та збільшення різниці в процентних ставках між Сполученими Штатами та іншими економіками підняли курс долара та вплинули на інші валюти.

Зміцнення долара робить закупівлі нафти дорожчими для споживачів за межами Сполучених Штатів, що впливає на попит.

Ринки також готуються до політики новообраного президента Дональда Трампа щодо пом’якшення регулювання, зниження податків, підвищення тарифів і посилення імміграції, які, як очікується, сприятимуть зростанню та інфляції – і, зрештою, позитивно впливатимуть на долар.