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На кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції – ДПСУ

Віктор Волокіта — 9 грудня, 13:05
На кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції – ДПСУ
Getty Images

Через несправності бази даних молдовської митниці на кордоні з Молдовою в Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях тимчасово зупинили оформлення громадян і транспорту.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Дослівно: "У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови".

Деталі: Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку.

Українська правда

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