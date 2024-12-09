На кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції – ДПСУ

Через несправності бази даних молдовської митниці на кордоні з Молдовою в Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях тимчасово зупинили оформлення громадян і транспорту.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Дослівно: "У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови".

Деталі: Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку.

Українська правда