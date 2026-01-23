На підконтрольній "Придністровʼю" електростанції сталась друга за два дні аварія

На Молдовській ДРЕС, одній з найбільших електростанцій країни, що підконтрольна сепаратистам з так званої Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) сталась друга за два дні аварія.

Про це повідомляє пресслужба підприємства, що контролює енергообʼєкт.

"У зв'язку з аварією на одному з енергоблоків Молдавської ДРЕС в період усунення аварії та запуску енергоблоку можливе припинення подачі електроенергії на короткий термін в деяких районах "республіки" (мова про ПМР, – ЕП)", – йдетсья у повідомленні.

Відновити електропостачання обіцяють за 1-2 години.

Майже ідентичне повівдомлення опублікували 22 січня. Про причини аварії не повідомляли у обох випадках.

Електростанція розташована в місті Дністровськ під контролем самопроголошеної ПМР. Вона була запущена у 1964 році. Загальна потужність станції становить 2520 МВт.

Раніше станція забезпечувала значну частину поставок електроенергії до Молдови, однак країна поступово відмовилась від них.

У грудні 2025 року міністр енергетики Молдови повідомляв:

"З якого газу Молдовська ДРЕС вироблятиме електроенергію? Поточні денні обсяги достатні лише на генерацію для власного споживання (...) Вартість газу, плюс вартість виробництва, транспортування і так далі робить цю енергію набагато дорожчою, аніж з румунського ринку", – сказав міністр.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту виключає сценарій, за якого Молдова відновить закупівлю з Молдовоської ДРЕС, що розташована у Придністров'ї.