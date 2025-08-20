Москва готує "затягування пасків" через війну в Україні

Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, аби зберегти рекордні оборонні видатки.

Про це пише Reuters.

Росія стикається з дедалі більшим бюджетним дефіцитом через виснажливу війну проти України та падіння доходів від нафти й газу.

За даними чиновників та економістів, Кремль планує підвищення податків та урізання соціальних програм, щоб профінансувати військові потреби.

У 2025 році на оборону та безпеку передбачено близько 17 трлн рублів — 41% усіх державних витрат, найбільше з часів "холодної війни". Це вже спричинило зростання інфляції, рекордні відсоткові ставки та загрозу рецесії.

Голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов попередив, що у найближчі три роки "доведеться жити менш комфортно", оскільки видатки на освіту та медицину скорочуються. Економісти прогнозують подальше зростання податкового тиску та стагнацію економіки.

Нагадаємо:

Зростання російської економіки зупинилося. Доходи від нафти впали. Дефіцит бюджету зріс до найбільшого за останні три десятиліття. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими.

12 серпня уряд РФ готував термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній країни у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року.