Москва готовит "затягивание поясов" из-за войны в Украине

Москва готовится повысить налоги и сократить расходы, чтобы сохранить рекордные оборонные расходы.

Об этом пишет Reuters.

Россия сталкивается с растущим бюджетным дефицитом из-за изнурительной войны против Украины и падения доходов от нефти и газа.

По данным чиновников и экономистов, Кремль планирует повышение налогов и урезание социальных программ, чтобы профинансировать военные нужды.

В 2025 году на оборону и безопасность предусмотрено около 17 трлн рублей - 41% всех государственных расходов, больше всего со времен "холодной войны". Это уже повлекло рост инфляции, рекордные процентные ставки и угрозу рецессии.

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предупредил, что в ближайшие три года "придется жить менее комфортно", поскольку расходы на образование и медицину сокращаются. Экономисты прогнозируют дальнейший рост налогового давления и стагнацию экономики.

Напомним:

Рост российской экономики остановился. Доходы от нефти упали. Дефицит бюджета вырос до самого большого за последние три десятилетия. Инфляция и процентные ставки остаются мучительно высокими.

12 августа правительство РФ готовило срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.