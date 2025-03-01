Митні погрози Трампа сіють хаос серед виробників текіли

Митні погрози президента США Дональда Трампа щодо Мексики завдають головного болю керівникам культової мексиканської текілової галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Багато покупців почали замовляти текілу після того, як Трамп вперше відклав митні заходи на місяць.

Тепер, коли наближається черговий дедлайн, бізнес завмирає доки не стане зрозумілим вплив тарифів.

Цього тижня Трамп посіяв плутанину щодо того, які тарифи набудуть чинності і коли.

Давши низку суперечливих відповідей про свої плани щодо торговельної політики стосовно Канади і Мексики, а також Європейського Союзу, президент підтвердив у четвер, що США запровадять 25% тарифи проти двох своїх сусідів 4 березня, як і планувалося, а також 10% податок на китайський імпорт.

Один виробник текіли в сьомому поколінні стверджує, що затяжні загрози можуть бути навіть гіршими, ніж самі мита, оскільки невизначеність зростає.