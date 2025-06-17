Ринок електроніки РФ заполонили фейки: кожен другий товар - підробка

Майже половина електроніки в Росії виявилась контрафактною після виходу західних брендів.

Про це пише Коммерсантъ із посиланням на дані аналітиків IQ Technology.

У 2024 році частка контрафактної електроніки в Росії досягала від 21% до 54% залежно від категорії товару.

Хоча в порівнянні з 2023 роком загальний обсяг фальсифікату зменшився на 10%, у деяких категоріях ситуація залишається критичною: підробок смартфонів стало 23% замість 31%, ноутбуків — 21% замість 30%, а навушників — 54% замість 69%.

Найчастіше підробляють продукцію відомих брендів — Apple, Marshall, JBL. Ці товари входять до категорії так званих А-брендів, і саме в цьому сегменті обсяг фальсифікату не змінився.

Експерти пов’язують масовий ріст фальсифікату з 2022 роком, коли після початку повномасштабної війни РФ проти України з країни пішли великі бренди, а уряд дозволив паралельний імпорт. За словами юристів, продавці часто змішують контрафакт з оригінальною продукцією, що ускладнює виявлення підробок.

Нагадаємо:

Паралельний імпорт у Росії дозволили навесні 2022 року. Це легалізувало постачання товарів без згоди правовласників. Багато компаній після цього призупинили боротьбу з підробками в РФ.