Китайські компанії досі хочуть чипи Nvidia, попри тиск уряду

Компанії Alibaba, ByteDance та інші великі китайські технологічні гіганти залишаються зацікавленими в придбанні чипів штучного інтелекту Nvidia, навіть незважаючи на сильне стримування з боку регуляторів у Пекіні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Вони хочуть переконатися, що їхні замовлення на модель Nvidia H20 - продаж якої компанії знову дозволили в Китаї в липні - дійсно обробляються. Також китайські компанії уважно стежать за планами Nvidia випустити більш потужний чіп під робочою назвою B30A, створений на архітектурі Blackwell, сказали два джерела.

За їхніми словами, якщо B30A отримає дозвіл Вашингтона на продаж у Китаї, він може коштувати приблизно вдвічі дорожче за H20, ціна якого зараз становить $10 000-12 000. При цьому один зі співрозмовників зазначив, що B30A може бути до шести разів потужнішим за H20.

Обидва чіпи є спеціально "урізаними" версіями моделей для міжнародного ринку, створеними відповідно до експортних обмежень США.

Доступ Китаю до найсучасніших чипів для штучного інтелекту залишається одним із головних фронтів у технологічному протистоянні між США і КНР.

З одного боку, США послабили свої обмеження, дозволивши Nvidia продавати деякі модифіковані чипи. Nvidia та інші критики обмежень вважають, що краще, щоб китайські компанії продовжували працювати з їхніми продуктами і програмним забезпеченням, а не повністю переходили на рішення конкурентів на кшталт Huawei.

Президент США Дональд Трамп також уклав угоду з Nvidia: компанія має віддавати уряду США 15% доходів від H20.

Водночас китайська влада хоче, щоб національна технологічна індустрія поступово відмовлялася від американських чипів. За даними джерел, минулого місяця регулятори викликали представників Tencent і ByteDance, щоб ті пояснили свої закупівлі H20 і відповіли на запитання про ризики витоку даних. Однак прямої заборони купувати продукцію Nvidia компанії не отримали.

Нагадаємо:

Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Nvidia і AMD погодилися передавати уряду США 15% доходів від продажу чіпів у Китаї в рамках незвичайної угоди з адміністрацією Трампа для отримання ліцензій на експорт напівпровідників.

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чипів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися тільки на наявні запаси.

Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мито на імпорт напівпровідників, але заявив, що компанії, такі як Apple, які інвестують у США, зможуть уникнути нових мит.

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чипах "задніх дверей".

Рішення Пекіна обмежити продажі чипа Nvidia, розробленого для китайського ринку, було спричинене заявами американського міністра торгівлі Говарда Латніка щодо експорту чипів, які китайські чиновники визнали "образливими".