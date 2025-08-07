Дональд Трамп погрожує 100% митом на іноземні чипи

Дональд Трамп пообіцяв ввести 100% мито на імпорт напівпровідників, але заявив, що компанії, такі як Apple, які інвестують в США, зможуть уникнути нових мит.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Президент США представив свій новий план щодо податку на імпорт чіпів на зустрічі в Овальному кабінеті в середу з генеральним директором Apple Тімом Куком, який заявив, що його компанія збільшить заплановані інвестиції в США на $100 млрд в найближчі роки.

Трамп сказав: "Ми будемо накладати мито близько 100% на чіпи та напівпровідники, але якщо ви будуєте в США, то мита не буде".

Ці винятки можуть стимулювати такі компанії, як Nvidia та її основного постачальника Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, які пообіцяли витратити мільярди доларів на розбудову своїх виробничих потужностей у США.

Заява Трампа була зроблена в той час, коли інвестори чекають результатів розслідування адміністрацією розділу 232 щодо глобальної торгівлі чипами та продуктами, що їх містять — включаючи пристрої Apple — що може призвести до нових мит.

Нова програма мит на чипи була "хорошими новинами для компаній, таких як Apple", заявив Трамп у середу.

"Я навіть не говорив вам, що ми обговорювали цей концепт всередині, але я цього не робив", — сказав він Куку на пресконференції після зустрічі в Білому домі.

Офіційний представник США заявив, що майбутні мита на чипи будуть детальними та спрямованими, і знижки не будуть надані лише одній конкретній компанії.

Нагадаємо:

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чіпів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися лише на наявні запаси.