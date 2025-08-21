Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США

Рішення Пекіна обмежити продажі чипа Nvidia, розробленого для китайського ринку, було спричинене заявами американського міністра торгівлі Говарда Латніка щодо експорту чипів, які китайські чиновники визнали "образливими".

Про це повідомляє газета Financial Times.

Група китайських регуляторів мобілізувалася, щоб переконати місцеві технологічні компанії утриматися від придбання H20 - зменшеного чипа, який активно використовується для штучного інтелекту в Китаї.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC), Національна комісія з розвитку і реформ (NDRC) і Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT) вжили заходів у відповідь на коментарі Латника, зроблені минулого місяця.

"Ми не продаємо їм найкращі чипи, навіть не другорядні, а не те, що залишається на третьому місці", - заявив Латнік в інтерв'ю CNBC 15 липня, на наступний день після того, як адміністрація Трампа скасувала експортні обмеження, введені у квітні, на продаж H20.

"Ви хочете продати китайцям достатньо, щоб їхні розробники звикли до американської технології - ось у чому сенс", - додав він.

Деякі з китайських лідерів визнали ці слова "образливими", що призвело до того, що політики почали шукати способи обмежити купівлю чіпів китайськими технологічними компаніями.

У результаті китайські технічні компанії відклали або значно зменшили свої замовлення на H20, стверджують джерела, знайомі з планами компаній.

Дії китайських регуляторів підкреслюють, як потужні чипи, що стимулюють розвиток штучного інтелекту, стали в центрі напруження між двома найбільшими економіками світу, які також намагаються розв'язати суперечки щодо торгівлі та плани Дональда Трампа зі значних митних тарифів на китайський імпорт.

Ці заходи стали ударом для Nvidia, чий генеральний директор Дженсен Хуанг минулого місяця відвідав Пекін і пообіцяв залишитися конкурентоспроможним у Китаї. США забороняють Nvidia, світовому лідеру з постачання чипів для штучного інтелекту, продавати свої найпотужніші процесори в Китаї.

Після візиту Хуанга, Nvidia отримала достатньо запитів від китайських клієнтів, щоб попросити свого партнера з виробництва чіпів TSMC відновити лінії виробництва H20.

Китайські регулятори неодноразово закликали до більшого використання вітчизняних чипів, але такі гіганти технологічного бізнесу, як Alibaba і ByteDance, стверджують, що без чипів Nvidia їхній розвиток у сфері штучного інтелекту буде зупинений, що шкодить Китаю в глобальному технологічному змаганні зі США.

Однак деякі наближені до технологічних компаній вказують, що вони стають більш відкритими до переходу на інші чипи, особливо для "інференсу" - процесу, в якому системи ШІ відповідають на запити користувачів.

Нагадаємо:

Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Nvidia і AMD погодилися передавати уряду США 15% доходів від продажу чіпів у Китаї в рамках незвичайної угоди з адміністрацією Трампа для отримання ліцензій на експорт напівпровідників.

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чипів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися тільки на наявні запаси.

Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мито на імпорт напівпровідників, але заявив, що компанії, такі як Apple, які інвестують у США, зможуть уникнути нових мит.

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чипах "задніх дверей".