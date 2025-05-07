Китайская горнодобывающая компания заявила о выходе из РФ - прокуратура начала проверку

Один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов - Кызыл-Таштыгский ГОК, принадлежащий китайской Zijin Mining Group, останавливает работу из-за осложнений финансовых операций.

Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тывы, компания ссылается на "существенное расширение санкций и дальнейший отказ китайских банков работать с российскими финансовыми структурами".

Отмечается, что на предприятии работает около 1200 человек, из них 800 - местные жители.

Гендиректор Ли Кайвэнь подписал приказ об остановке работы. В компании также отмечают рост количества проверок со стороны надзорных органов.

Прокуратура начала проверку действий руководства по соблюдению трудового законодательства и защите инвесторов.

Ранее прокуратура добилась выплаты 25,6 млн руб (285 тыс долл) 209 сотрудникам из-за выявленной дискриминации в оплате труда.

В правительстве региона признают, что "имел место дисбаланс в трудовых отношениях", но подчеркивают, что работа комбината формально продолжается. Для урегулирования ситуации создана рабочая группа. Руководитель предприятия отправился в Китай на переговоры с главным офисом.

"Лунсин", созданный в 2005 году, разрабатывает Кызыл-Таштыгское месторождение. ГОК перерабатывает до 1 млн тонн руды в год и производит до 220 тыс. тонн концентратов меди, цинка и свинца. Объем инвестиций в проект составил 17 млрд руб (189 млн долл).

Издание добавляет, что в 2024 году компания получила чистую прибыль 10,22 млрд руб (114 млн долл).

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Напомним:

Президент Китая Си Цзиньпин и лидер РФ Путин на этой неделе возобновят переговоры по давно отложенному проекту газопровода "Сила Сибири-2", который должен соединить две экономики.

Китайский импорт угля из России в марте вырос на 6% до 7,33 миллиона тонн по сравнению с тем же месяцем прошлого года.