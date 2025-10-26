Китай відкладе на рік обмеження щодо рідкоземів і закупить американську сою – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що, за його прогнозами, Китай відновить значні закупівлі американської сої на кілька років, відкладе на рік розширення режиму ліцензування рідкісних земель і перегляне його після дводенних торговельних переговорів у Малайзії.

Про це повідомляє Reuters.

Бессент сказав в ефірі програми CBS "Face the Nation", що закупівлі соєвих бобів будуть значними.

Бессент заявив в ефірі програми ABC "This Week", що коли президент Дональд Трамп і президент Сі Цзіньпін оголосять про укладення торговельної угоди в наступний четвер, американські виробники соєвих бобів "будуть дуже задоволені тим, що відбувається як в цьому сезоні, так і в наступних сезонах протягом декількох років".

Бессент також сказав в програмі "Face the Nation", що деталі угоди про передачу прав власності на китайський додаток для коротких відео TikTok під контроль США були узгоджені і що Трамп і Сі зможуть "завершити" транзакцію наступного тижня.

Нагадаємо:

ЄС розробляє новий план з метою зменшення залежності від китайських критично важливих сировинних матеріалів, заявила в суботу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, критикуючи Пекін за розширення обмежень на експорт рідкісних земель.