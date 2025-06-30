"Чутливе слово" – і товар зупиняється: Китай блокує більше рідкоземельних матеріалів

Обмеження на експорт, запроваджені Китаєм, тепер впливають не лише на офіційно визначені рідкоземельні елементи та магніти — під загрозою опинилися значно ширші ланцюги постачання.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Китай, який є панівним постачальником критично важливих мінералів у світі, у квітні почав вимагати ліцензії на експорт семи рідкоземельних металів і пов’язаних з ними магнітних матеріалів у відповідь на масштабні мита, запроваджені Дональдом Трампом на китайські товари.

10 червня США заявили, що досягли з Китаєм домовленості щодо пришвидшення експорту рідкоземельних матеріалів, що відновило 90-денне тимчасове перемир’я в митній війні, узгоджене попереднього місяця в Женеві.

Проте, за словами китайських компаній і західних представників промисловості, китайські митники та чиновники з Міністерства торгівлі почали вимагати додаткові перевірки та хімічний аналіз навіть тих товарів, які не входять до офіційного списку контрольованих.

"Якщо в описі товару є хоча б одне "чутливе" слово — наприклад, "магніт" — митниця його не випускає, починається перевірка, яка може тривати місяць або два", — сказав представник однієї з китайських компаній-експортерів магнітів.

"Наприклад, затримують також титанові стержні й цирконієві трубки. Хоча сам по собі титановий порошок під контролем, наші стержні й трубки не включені в список — але їх все одно не пропускають", — додав він.

Представник іншої китайської компанії заявив, що вона "сильно постраждала", і що логістичні фірми "відмовляються працювати з магнітами". Компанія постачає продукцію для клієнтів у таких галузях, як промислове сортування, фільтрація, одяг, харчова промисловість та електроніка.

"Навіть якщо продукція не містить заборонених речовин, митниця може перевірити контейнер, і це вплине на всі інші товари всередині, затримуючи всю партію", — пояснив співрозмовник.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Раніше повідомлялося, щооновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Пекін не зобов’язався надати дозвіл на експорт деяких спеціалізованих рідкоземельних магнітів, які потрібні постачальникам американської армії для виробництва винищувачів і ракетних систем.

Водночас США зберігають обмеження на експорт до Китаю передових чипів штучного інтелекту, побоюючись, що ті можуть бути використані у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав угоду, яка усуває деякі торговельні бар'єри між Великобританією та США, але не скасував мита на імпорт сталі.

Це сталося після тижнів переговорів щодо імплементації частин договору, які, як сподівається уряд Великої Британії, захистять британський бізнес від впливу тарифів, запроваджених Трампом.