Кількість корпоративних банкрутств у США досягла 14-річного максимуму

Кількість корпоративних банкрутств у США досягла найвищого рівня з часів глобальної фінансової кризи, оскільки підвищені відсоткові ставки та ослаблений споживчий попит карають групи, що борються за виживання.

Про це пише Financial Times.

Щонайменше 686 американських компаній подали заяви про банкрутство у 2024 році, що приблизно на 8% більше, ніж у 2023 році, і більше, ніж будь-коли, починаючи з 2010 року, коли було подано 828 заяв, згідно з даними S&P Global Market Intelligence.

Позасудові маневри, спрямовані на запобігання банкрутству, також зросли минулого року, перевищивши кількість банкрутств приблизно у два рази, згідно з даними Fitch Ratings.

Крах ритейлера Party City, що займається продажем товарів для вечірок, був типовим для корпоративних банкрутств 2024 року. Наприкінці грудня вона подала другу за багато років заяву про банкрутство після виходу з процедури банкрутства за Главою 11 у жовтні 2023 року.

Party City заявила, що закриває 700 своїх магазинів по всій країні після боротьби "у надзвичайно складних умовах, спричинених інфляційним тиском на витрати та споживчі витрати, серед інших факторів".

У 2021 і 2022 роках, разом узятих, було лише 777 заяв про банкрутство, коли вартість грошей була значно нижчою через програму зниження ставок ФРС.

У 2023 році ця цифра підскочила до 636 і продовжила зростати минулого року, навіть коли ставки почали знижуватися наприкінці 2024 року. За даними S&P, щонайменше 30 з минулорічних заявників про банкрутство мали щонайменше 1 млрд дол зобов'язань на момент подачі заяви.