Катарський шейх вкладе майже 9 мільярдів доларів у блокчейн-хаб на Мальдівах

Сімейний офіс MBS Global Investments, що базується в Дубаї, інвестує 8,8 млрд дол у створення міжнародного фінансового центру на Мальдівах, орієнтованого на блокчейн і цифрові активи.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що проєкт має допомогти острівній країні подолати боргову кризу, яка загостриться у 2025–2026 роках.

Угоду про спільне підприємство уряд Мальдів і MBS підписали у неділю. Центр площею понад 800 тис кв м у столиці Мале має прийняти до 6 500 осіб і створити 16 000 робочих місць. За оцінками, він зможе потроїти ВВП країни за чотири роки та щороку приносити понад 1 млрд дол.

Міністр фінансів Муса Замір заявив, що інвестиція — це шанс "зробити стрибок", відмовившись від залежності від туризму й рибальства. За його словами, борги, які потрібно сплатити в найближчі два роки, — "найбільший виклик, який ми маємо".

"Це те, що ми розглядаємо як потенційний внесок, який допоможе нам вийти з певних труднощів, в яких ми перебуваємо", — додав він.

MBS управляє активами на суму 14 млрд дол і належить катарському шейху Найєфу бін Ід Аль Тані. Керівник офісу Надім Хуссейн повідомив, що вже залучено зобов’язань на суму 4–5 млрд дол: "Ми уклали необхідні альянси та залучили необхідних партнерів, щоб забезпечити це фінансування. Це велика сума грошей".

Хоча Мальдіви отримали підтримку від Індії на 760 млн дол, рейтингове агентство Moody’s попереджає про загрозу дефолту через борги на суму понад 1,5 млрд дол у найближчі два роки.

Попри конкуренцію з боку Дубая і Маврикію, Мале сподівається на свою політичну стабільність, добру логістику та близькість до ринків Індії й країн Перської затоки.

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