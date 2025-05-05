Катарский шейх вложит почти 9 миллиардов долларов в блокчейн-хаб на Мальдивах

Семейный офис MBS Global Investments, базирующийся в Дубае, инвестирует 8,8 млрд долл в создание международного финансового центра на Мальдивах, ориентированного на блокчейн и цифровые активы.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что проект должен помочь островной стране преодолеть долговой кризис, который обострится в 2025-2026 годах.

Соглашение о совместном предприятии правительство Мальдив и MBS подписали в воскресенье. Центр площадью более 800 тыс кв м в столице Мале должен принять до 6 500 человек и создать 16 000 рабочих мест. По оценкам, он сможет утроить ВВП страны за четыре года и ежегодно приносить более 1 млрд долл.

Министр финансов Муса Замир заявил, что инвестиция - это шанс "сделать скачок", отказавшись от зависимости от туризма и рыболовства. По его словам, долги, которые нужно оплатить в ближайшие два года, - "самый большой вызов, который мы имеем".

"Это то, что мы рассматриваем как потенциальный вклад, который поможет нам выйти из определенных трудностей, в которых мы находимся", - добавил он.

MBS управляет активами на сумму 14 млрд долл и принадлежит катарскому шейху Найефу бин Ид Аль Тани. Руководитель офиса Надим Хуссейн сообщил, что уже привлечено обязательств на сумму 4-5 млрд долл: "Мы заключили необходимые альянсы и привлекли необходимых партнеров, чтобы обеспечить это финансирование. Это большая сумма денег".

Хотя Мальдивы получили поддержку от Индии на 760 млн долл, рейтинговое агентство Moody's предупреждает об угрозе дефолта из-за долгов на сумму более 1,5 млрд долл в ближайшие два года.

Несмотря на конкуренцию со стороны Дубая и Маврикия, Мале надеется на свою политическую стабильность, хорошую логистику и близость к рынкам Индии и стран Персидского залива.

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