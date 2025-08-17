Економіка Ізраїля несподівано скоротилася через війну з Іраном – Bloomberg

Економіка Ізраїлю впала у другому кварталі 2025 року, оскільки 12-денна війна країни з Іраном призвела до повного закриття багатьох підприємств.

Про це повідомляє Bloomberg.

ВВП (валовий внутрішній продукт) знизився на 3,5% в річному обчисленні з урахуванням сезонних коливань, як повідомило в неділю Центральне статистичне бюро Ізраїлю.

Цей показник нижчий за середню оцінку зростання на 0,2%, як зазначає Bloomberg із посиланням на шість опитаних економістів.

Війна з Іраном мала найбільший вплив на витрати на приватне споживання, які впали на 4,1%, та валові інвестиції в основний капітал, які впали на 12,3%, йдеться в заяві Центрального бюро статистики.

Центральний банк Ізраїлю прогнозує зростання на 3,3% за рік, а міністерство фінансів минулого тижня знизило свою оцінку річного зростання до 3,1%. Щоб досягти цих цілей, економіка повинна значно пожвавитися в другій половині 2025 року, йдеться у повідомленні.

Ізраїль заявляє про підготовку до захоплення Гази у найближчі тижні "з метою розгрому Хамасу".

Ця операція може призвести до переміщення 1 мільйона палестинців і вимагатиме мобілізації десятків тисяч резервістів, що ще більше ускладнить економічну ситуацію в країні.