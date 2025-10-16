Центробанк Ізраїлю не знижуватиме ставки попри завершення війни у Газі

Заступник керівника Центрального банку Ізраїлю Ендрю Абір заявив, що банк не повинен поспішати з зниженням процентних ставок у відповідь на перемир'я в Газі та зниження інфляції минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Абір заявив, що, хоча деякі показники свідчать на користь зниження ставок, центральний банк залишатиметься обережним.

Очікується, що пропозиція робочої сили, яка була ключовим обмежувальним фактором під час війни, збільшиться, але очікуване зростання споживчого попиту внаслідок перемир'я може компенсувати цей ефект.

"Можна очікувати певного буму попиту з огляду на зміну настроїв, і ці дві сили, очевидно, по-різному впливають на інфляцію", – сказав Абір.

Абір зазначив, що політика центрального банку досі була успішною в поверненні інфляції до цільового рівня та підтримці стабільності ринку.

"Ми не хочемо цього зруйнувати, тому й надалі будемо обережними. Ми не будемо поспішати з (зниженням ставок) тільки тому, що протягом останніх двох тижнів було припинено бойові дії", – підсумував він.

Нагадаємо:

13 жовтня президент США Дональд Трамп ствердно відповів, коли його спитали, чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною.