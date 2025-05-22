Ізраїль готує удар по ядерних об’єктах Ірану – все залежить від переговорів зі США

Ізраїль готується до можливого швидкого удару по іранських ядерних об’єктах у разі провалу ядерних переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляють два ізраїльські джерела, пише Axios.

За словами джерел, за останні кілька днів ізраїльська розвідка змінила свою оцінку: замість очікування успішного завершення домовленостей тепер переважає думка, що переговори можуть зірватися.

Одне з джерел повідомило, що ізраїльські військові вважають: вікно можливостей для ефективного удару може незабаром зачинитися, тому Ізраїль повинен діяти швидко, якщо переговори проваляться. Чому ефективність удару з часом зменшиться — джерело не уточнило.

Обидва джерела підтвердили інформацію CNN про те, що Армія оборони Ізраїлю вже проводить навчання та інші підготовчі заходи до потенційного удару по Ірану. "Було багато тренувань, і американські військові все бачать і розуміють, що Ізраїль готується", — сказав один із них.

"Нетаньяху чекає, коли переговори проваляться, і Трамп буде розчарований — тоді він буде готовий дати дозвіл на удар".

Американський чиновник повідомив Axios, що адміністрація Трампа занепокоєна: Нетаньяху може вдатись до дій, навіть не отримавши "зелене світло" від президента.

Раніше цього тижня Нетаньяху провів закриту нараду з міністрами, представниками сил безпеки та розвідки щодо стану ядерних переговорів.

П’ятий раунд переговорів США та Ірану має відбутись у п’ятницю в Римі.

Нагадаємо:

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "ніби погодився" з її умовами.

Згодом стало відомо, що ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон буде наполягати, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану.