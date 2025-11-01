Італійська поліція вилучила 1,5 мільярда доларів у виробника алкоголю через податки

Італійська податкова поліція заявила в п'ятницю, що вилучила акції на суму 1,5 млрд доларів у люксембурзької холдингової компанії, яка контролює італійський напійний концерн Campari за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого року міланська прокуратура розпочала кримінальне розслідування, відкриває нову вкладку після того, як перевірки поліції Guardia di Finanza виявили близько 1 мільярда євро нібито несплачених податків за 2018-2020 роки, які заборгувала Lagfin.

Потім розслідування було передано до сусідньої прокуратури міста Монца, яка в п'ятницю видала наказ про арешт акцій.

Lagfin заявила, що володіє понад 80% голосуючих прав Campari, а це означає, що запобіжний арешт "абсолютно не може вплинути на позицію Lagfin як контролюючого акціонера Campari".

У п'ятницю поліція заявила, що виявила 5,3 мільярда євро незадекларованого прибутку, з якого компанія не сплатила так званий "вихідний податок", що стягується з фірм, які переносять свою податкову штаб-квартиру за кордон.

Прибуток був отриманий в результаті злиття Lagfin та її італійської дочірньої компанії, яка володіла контрольним пакетом акцій Campari.

Холдингова компанія Lagfin SCA заперечила будь-які порушення і заявила в офіційному повідомленні, що буде "енергійно і спокійно захищати свою позицію в усіх компетентних інстанціях".

Campari заявила, що не причетна до цієї справи, як і жодна з її дочірніх компаній.