Воррен Баффет, після 60 років, залишає посаду керівника своєї компанії

Воррен Баффет завершує свою кар'єру, ймовірно, найуспішнішого інвестора у світі, заявивши, що піде з посади генерального директора Berkshire Hathaway.

Про це повідомляє Reuters.

Баффет піде з посади в кінці 2025 року і передасть керування компанією віцеголові Грегу Абелю.

Цей крок завершує епоху для Berkshire після надзвичайних 60 років на чолі компанії, які зробили Баффета відомим ім'ям, мультимільярдером та американською історією успіху.

"Я думаю, що настав час, коли Грег повинен стати головним виконавчим директором компанії в кінці року", - сказав 94-річний Баффет в суботу, завершуючи щорічні збори Berkshire в Омасі, додавши, що він все ще "залишатиметься в компанії і, можливо, буде корисним у кількох справах", але "останнє слово" буде за Абелем.

Баффет сказав, що Абель і більшість членів ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча Баффет розповів про це двом своїм дітям, які є директорами. За його словами, рада директорів Berkshire збереться в неділю, щоб обговорити цей перехід.

62-річний Абель був віцеголовою Berkshire з 2018 року і був названий очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора в 2021 році.

Абель, якого в Berkshire вже давно визначили наступником Баффета, можливо, не матиме зоряної сили самого Воррена, хоча очікується, що він збереже культуру конгломерату.

Баффет також заявив, що не має наміру продавати жодної акції Berkshire, майже всі вони будуть подаровані після його смерті.

"Рішення зберегти кожну акцію - це економічне рішення, тому що я вважаю, що перспективи Berkshire будуть кращими під керівництвом Грега, ніж під моїм", - сказав Баффет.