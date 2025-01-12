Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Індійський IT-гігант TCS очікує пожвавлення продажів у США після відновлення ринку

Володимир Тунік-Фриз — 12 січня, 10:58
Індійський IT-гігант TCS очікує пожвавлення продажів у США після відновлення ринку
Getty Images

Найбільший індійський експортер програмного забезпечення Tata Consultancy Services очікує, що її клієнти в Північній Америці збільшать витрати на технології після аналогічного підйому в сегменті банківських і фінансових послуг.

Про це повідомляє Reuters.

Доходи компанії в Північній Америці, найбільшому ринку TCS, знижуються вже п'ятий квартал поспіль, навіть незважаючи на те, що банківські та фінансові послуги продемонстрували найкращі показники з червня 2023 року.

Минулого місяця Walmart Inc, Amazon.com і швидкозростаючі сайти електронної комерції Shein, PDD Holding's і Temu, показали рекордні продажі в Чорну п'ятницю і Кіберпонеділок.

Онлайн-витрати в США також зросли майже на 9% до 241,4 млрд дол під час нещодавнього святкового сезону.

"Ми чули про хороші святкові продажі (в США), які повинні підвищити споживчі настрої, і виробництво має деякі проблеми з робочою силою.

Якщо ці три вертикалі (разом з банківським сектором) покращаться в цілому, ми побачимо хороше відновлення", - сказав фінансовий директор TCS Самір Сексарія в інтерв'ю агентству Reuters.

Ці коментарі перегукуються з думкою генерального директора Крітівасана про те, що нова адміністрація США, ймовірно, усуне політичну невизначеність і підвищить впевненість клієнтів у тому, що вони зможуть витрачати кошти на дискреційні проекти.

Зростаюча кількість глобальних компаній збільшує свої місцеві офіси в Індії та розширює внутрішні команди, додаючи такі функції, як інжиніринг, кібербезпека, бухгалтерський облік та фінанси. За оцінками, до 2030 року обсяг індійського ринку вільного програмного забезпечення сягне 105 мільярдів доларів.

IT-галузь США світ технології Індія

Індія

Індійський IT-гігант TCS очікує пожвавлення продажів у США після відновлення ринку
Microsoft інвестує 3 мільярди доларів в Індію, щоб розширити можливості ШІ і хмарних технологій
Рупія падає до рекордно низького рівня шосту сесію поспіль

Останні новини