Індійський IT-гігант TCS очікує пожвавлення продажів у США після відновлення ринку

Найбільший індійський експортер програмного забезпечення Tata Consultancy Services очікує, що її клієнти в Північній Америці збільшать витрати на технології після аналогічного підйому в сегменті банківських і фінансових послуг.

Про це повідомляє Reuters.

Доходи компанії в Північній Америці, найбільшому ринку TCS, знижуються вже п'ятий квартал поспіль, навіть незважаючи на те, що банківські та фінансові послуги продемонстрували найкращі показники з червня 2023 року.

Минулого місяця Walmart Inc, Amazon.com і швидкозростаючі сайти електронної комерції Shein, PDD Holding's і Temu, показали рекордні продажі в Чорну п'ятницю і Кіберпонеділок.

Онлайн-витрати в США також зросли майже на 9% до 241,4 млрд дол під час нещодавнього святкового сезону.

"Ми чули про хороші святкові продажі (в США), які повинні підвищити споживчі настрої, і виробництво має деякі проблеми з робочою силою.

Якщо ці три вертикалі (разом з банківським сектором) покращаться в цілому, ми побачимо хороше відновлення", - сказав фінансовий директор TCS Самір Сексарія в інтерв'ю агентству Reuters.

Ці коментарі перегукуються з думкою генерального директора Крітівасана про те, що нова адміністрація США, ймовірно, усуне політичну невизначеність і підвищить впевненість клієнтів у тому, що вони зможуть витрачати кошти на дискреційні проекти.

Зростаюча кількість глобальних компаній збільшує свої місцеві офіси в Індії та розширює внутрішні команди, додаючи такі функції, як інжиніринг, кібербезпека, бухгалтерський облік та фінанси. За оцінками, до 2030 року обсяг індійського ринку вільного програмного забезпечення сягне 105 мільярдів доларів.