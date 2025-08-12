Санкції проти РФ змусили Індію вперше за 4 роки поставити дизель до Китаю

До Китаю прямує партія індійського дизельного пального від пов'язаної з Росією Nayara Energy, що стане першим таким вантажем з 2021 року, оскільки експорт нафтопродуктів компанії перебуває в стані невизначеності через останній раунд санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер EM Zenith вирушив з терміналу Nayara у Вадінарі 18 липня, перевозячи близько 496 000 барелів дизелю з ультранизьким вмістом сірки, згідно з даними Kpler, звіту портового агента та даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Відплиття сталося всього за кілька годин до того, як ЄС оголосив про обмеження на нафтоочищувальний завод, підтримуваний "Роснефтью", в рамках нового тиску на торгівлю нафтою з Росією.

Спочатку судно повинно було прямувати до Малайзії, але здійснило розворот у протоках Малакка і простояло біля берегів понад 12 днів через те, що кілька вантажів Nayara були заблоковані після введення санкцій ЄС. Зараз танкер змінив курс і прямує до Чжушаня, Китай.

Представник Nayara не відповів на запит щодо коментаря.

Санкції також ускладнили платежі для Nayara в останні тижні, змусивши компанію вимагати авансові платежі або акредитиви для постачання пального до завантаження, а також скоротити виробництво на нафтопереробному заводі у Вадінарі через припинення постачань сирої нафти.

Цей вантаж дизелю до Китаю є першим з Індії з квітня 2021 року, за даними Kpler. Це відбулося на фоні потепління двосторонніх відносин між азійськими сусідами.

Нагадаємо:

Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в індійському Джамнагарі, може відмовитися від російської нафти.

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Європейського Союзу, звернувся до уряду з проханням допомогти у розв'язанні проблеми з транспортуванням пального.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.