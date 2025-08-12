Санкции против РФ заставили Индию впервые за 4 года поставить дизель в Китай

В Китай направляется партия индийского дизельного топлива от связанной с Россией Nayara Energy, что станет первым таким грузом с 2021 года, поскольку экспорт нефтепродуктов компании находится в состоянии неопределенности из-за последнего раунда санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкер EM Zenith отправился с терминала Nayara в Вадинаре 18 июля, перевозя около 496 000 баррелей дизеля с ультранизким содержанием серы, согласно данным Kpler, отчета портового агента и данным отслеживания судов, собранными Bloomberg.

Отплытие произошло всего за несколько часов до того, как ЕС объявил об ограничениях на нефтеочистительный завод, поддерживаемый "Роснефтью", в рамках нового давления на торговлю нефтью с Россией.

Первоначально судно должно было следовать в Малайзию, но совершило разворот в проливах Малакка и простояло у берегов более 12 дней из-за того, что несколько грузов Nayara были заблокированы после введения санкций ЕС. Сейчас танкер изменил курс и направляется в Чжушань, Китай.

Представитель Nayara не ответил на запрос о комментарии.

Санкции также усложнили платежи для Nayara в последние недели, заставив компанию требовать авансовые платежи или аккредитивы для поставки топлива до загрузки, а также сократить производство на нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре из-за прекращения поставок сырой нефти.

Этот груз дизеля в Китай является первым из Индии с апреля 2021 года, по данным Kpler. Это произошло на фоне потепления двусторонних отношений между азиатскими соседями.

Напомним:

Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в индийском Джамнагаре, может отказаться от российской нефти.

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Индии, который в прошлом месяце попал под санкции Европейского Союза, обратился к правительству с просьбой помочь в решении проблемы с транспортировкой топлива.

Индийские акции упали после возобновления президентом США Дональдом Трампом угроз о введении жестких пошлин на товары из Индии из-за закупок российской нефти.