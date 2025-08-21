Индия и Россия планируют увеличить торговлю до $100 миллиардов

Индия и Россия стремятся увеличить торговый объем до 100 миллиардов долларов через пять лет, уменьшая таможенные тарифы, поскольку обе страны сталкиваются с напряженностью в отношениях с США, сообщил высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил в среду во время визита в Москву, что обе страны должны устранить торговые барьеры и уменьшить нетарифные препятствия, чтобы достичь этой цели. Россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, а Индия - вторым для России.

Визит Джайшанкара является частью дипломатических усилий стран-членов группы БРИКС, которые все сталкиваются с высокими пошлинами и торговыми угрозами со стороны США во времена президентства Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Индии находится в Москве на трехдневном визите для проведения ежегодного двустороннего диалога, который, как ожидается, откроет путь для визита президента Владимира Путина в Индию в конце этого года.

Без прямого упоминания США и их торговых политик, Джайшанкар отметил на Индийско-российском бизнес-форуме в Москве, что растущая глобальная неопределенность ставит акцент на "надежных и стабильных партнерах".

"Мы все четко осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры постоянно и тесно взаимодействуют", - сказал он.

Индия отходит от США из-за угрозы пошлинами. Премьер-министр Нарендра Моди назвал Путина "другом" после звонка с российским лидером на этой неделе, а Нью-Дели активизировал сотрудничество с Китаем. Моди планирует посетить Китай в конце августа - это будет его первая поездка в Китай за семь лет, где он встретится с президентом Си Цзиньпином.

