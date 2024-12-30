Фінляндія виявила сліди якоря ймовірно танкера РФ біля пошкодженого підводного кабелю

Фінські правоохоронці, які розслідують пошкодження підводних силових і інформаційних кабелів, знайшли на морському дні сліди, ймовірно, залишені якорем затриманого танкера тіньового флоту РФ Eagle S.

Про це повідомляє агентство Bloomberg,

"Працюючи під водою, ми змогли виявити слід від буксирування на морському дні від початку до кінця", — заявив детективний головний інспектор і тактичний керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла в неділю.

За його словами, слід тягнеться на "десятки кілометрів", проте поки неможливо визначити, де саме якір танкера від’єднався від ланцюга.

Фінляндія вже визначила танкер Eagle S як винуватця пошкодження силового кабелю. У суботу судно було переміщено на якірну стоянку поблизу порту Кілпілагті. Погана погода у неділю ускладнила розслідування як на борту судна, так і під водою, повідомила поліція.

Танкер, який плаває під прапором островів Кука, було затримано в рамках розслідування можливого "грубого пошкодження майна". Влада підозрює, що один із якорів судна, який був відсутній, пошкодив електролінію довжиною 170 кілометрів, яка з’єднує Фінляндію та Естонію, 25 грудня.

З того часу також зафіксовані перебої у роботі чотирьох підводних кабелів передачі даних.

Нагадаємо:

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.