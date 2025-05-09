Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из России в Евросоюз

Финляндия выдвинула предложение ввести пошлины на весь импорт из России в Европейский Союз.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен,сообщает Bloomberg.

Пошлины будут действовать параллельно с антироссийскими санкциями, сказала Валтонен заявила журналистам род во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

"Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или еще что-нибудь произойдет, мы все равно будем иметь этот тариф", - цитирует ее агентство.

Агентство пишет, что это предложение - ответ на потенциальное новое противостояние с Венгрией относительно обновления тарифов, которые были введены после полномасштабного вторжения России в Украину.

Торговые меры, такие как пошлины, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется лишь квалифицированное большинство.

Напомним:

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что доход от замороженных российских активов следует использовать для вооружения Украины.

По мнению Валтонен, ЕС и США могли бы совместно реализовать эту идею. G7 и ЕС вместе заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, ожидаемая ежегодная доходность которых составляет около 3 миллиардов евро.

"Эти средства можно было бы пустить на закупку оружия, поставки оборонных средств и, в долгосрочной перспективе, на восстановление Украины", - сказала Валтонен.

Как сообщалось, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит восстановления зависимости от газа и нефти агрессора.

"Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран для российских газа и нефти. Это была бы ошибка исторических масштабов. И мы этого не допустим. Зависимость от России вредит не только нашей безопасности, но и экономике. Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом", - заявила она.

Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. К заседанию будут собраны все предложения по 17-му пакету санкций ЕС против РФ.