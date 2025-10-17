Ferrari скорочує поставки автомобілів у Британію через відтік багатіїв

Ferrari скоротила кількість автомобілів, що продаються у Великій Британії, щоб зупинити падіння залишкової вартості своїх розкішних автомобілів, спричинене від'їздом заможних осіб після змін у податковому законодавстві та скасування статусу нерезидента.

Про це повідомляє Financial Times.

"Деякі люди залишають цю країну з податкових міркувань. Можу сказати, що ми спостерігаємо стабілізацію ситуації", — сказав генеральний директор Бенедетто Вінья в інтерв'ю Financial Times.

Крок Ferrari підкреслює вплив рішення уряду Британії скасувати пільгове оподаткування для нерезидентів і підвищити інші податки для заможних осіб.

У квітні було скасовано податковий режим для нерезидентів — жителів Великобританії, які заявляли, що їхнє постійне місце проживання знаходиться за кордоном, щоб уникнути сплати британських податків на свої глобальні доходи та активи.

Міністр фінансів Британії Рейчел Рівз відкинула твердження про масовий відтік заможних резидентів, заявивши цього тижня газеті The Guardian, що "це чудова країна, і люди хочуть тут жити".

Водночас вона також дала зрозуміти, що заможні громадяни стануть однією з цілей підвищення податків у бюджеті наступного місяця.

Зміни в оподаткуванні нерезидентів викликали побоювання, що Ferrari втратить свою заможну клієнтську базу, що призведе до нестабільності залишкової вартості або очікуваної вартості автомобіля на вторинному ринку після закінчення терміну лізингової угоди.

За словами людей, обізнаних з ринковою ситуацією у Британії, коливання посилилися через невизначеність щодо мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

За словами одного з цих людей, близько півроку тому компанія почала "значно" обмежувати поставки до Британії. Вінья також визнав перед інвесторами, що "багато людей" покинули Британію.