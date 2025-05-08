Експорт Тайваню побив рекорд через митну загрозу Трампа

У квітні експорт Тайваню виріс на 30% у річному вимірі та досяг 49 мільярдів дол - це стало найвищим місячним показником в історії країни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів Тайваню.

Понад чверть поставок — 13 мільярдів дол. — пішло до США. Компанії поспішали виконати контракти до набуття чинності тарифів, оголошених Вашингтоном. Президент Дональд Трамп у квітні заявив про "взаємні тарифи" на імпорт зі світових економік, хоча їхню дію тимчасово призупинили на 90 днів.

Глобальний попит на продукцію з високою доданою вартістю, зокрема завдяки буму штучного інтелекту, також посилив експортний імпульс.

"Тайванські фірми залишаються конкурентоспроможними як за виробничими потужностями, так і за виробничими процесами", — заявила Беатріс Цай, гендиректорка Департаменту статистики Мінфіну Тайваню.

За її словами, напередодні тарифів попит залишиться високим і в травні. Очікується приріст експорту на 15–20% порівняно з минулим роком.

На тлі активного експорту тайванський долар показав найсильніше зміцнення з 1980-х років. Водночас економісти знижують прогнози зростання економіки через загрозу американських мит, зокрема 32% тарифу, що вже був запроваджений раніше.

Нагадаємо:

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.

Минулого року тайванські компанії інвестували рекордну суму грошей у США та Японію, тоді як показник для Китаю залишився незмінним, що свідчить про зрушення в ланцюгах постачання.