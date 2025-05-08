Экспорт Тайваня побил рекорд из-за таможенной угрозы Трампа

В апреле экспорт Тайваня вырос на 30% в годовом измерении и достиг 49 миллиардов долл - это стало самым высоким месячным показателем в истории страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Тайваня.

Более четверти поставок - 13 миллиардов долл. - ушло в США. Компании спешили выполнить контракты до вступления в силу тарифов, объявленных Вашингтоном. Президент Дональд Трамп в апреле заявил о "взаимных тарифах" на импорт из мировых экономик, хотя их действие временно приостановили на 90 дней.

Глобальный спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, в частности благодаря буму искусственного интеллекта, также усилил экспортный импульс.

"Тайваньские фирмы остаются конкурентоспособными как по производственным мощностям, так и по производственным процессам", - заявила Беатрис Цай, гендиректор Департамента статистики Минфина Тайваня.

По ее словам, накануне тарифов спрос останется высоким и в мае. Ожидается прирост экспорта на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

На фоне активного экспорта тайваньский доллар показал самое сильное укрепление с 1980-х годов. В то же время экономисты снижают прогнозы роста экономики из-за угрозы американских пошлин, в частности 32% тарифа, который уже был введен ранее.

Напомним:

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность.

В прошлом году тайваньские компании инвестировали рекордную сумму денег в США и Японию, тогда как показатель для Китая остался неизменным, что свидетельствует о сдвиге в цепочках поставок.