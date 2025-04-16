Ціни на золото знову б'ють рекорди

Ціни на золото подолали бар'єр у 3300 доларів за унцію, досягнувш рекордних максимумів: інвестори шукають притулку від турбулентності у торговельній напруженості між США і Китаєм.

Про це пише Reuters.

У середу спотове золото досягло рекордної позначки $3 317,90 за унцію.

Ралі відновилось на тлі митної політики Трампа, активної купівлі золота центральними банками і перспектив зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

"Золото перекалібровується, щоб відобразити поточний стан світових справ. Якщо ціна нам про щось говорить, то це явний тривожний дзвіночок", - сказав незалежний аналітик Росс Норман.

Цього року золото подорожчало приблизно на 26%, і це зростання можна порівняти зі злетом 1980 року під час Іранської революції, коли ціни на нього зросли приблизно на 118% з листопада 1979 року по січень 1980 року.

У вівторок Трамп запровадив останню зі своїх митних політик, розпорядившись провести розслідування щодо можливих нових мит на весь імпорт критично важливих для США мінералів та інших товарів.

Золото традиційно використовується для хеджування від політичних потрясінь.

"Наступна віха для золота - $3 500. Очікуйте, що це станеться незабаром", - додав Норман.

Загалом цього року золото досягло 25 історичних максимумів, 13 з яких перевищили позначку $3 000.

Нагадаємо:

Золото досягнуло нового рекордного рівня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нове розслідування, яке може відкрити ще один фронт у глобальній торговельній війні.