Ціна на золото відреагувала рекордом на загострення торгової війни Трампом

Золото досягнуло нового рекордного рівня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нове розслідування, яке може відкрити ще один фронт у глобальній торговельній війні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У середу вартість золота зросла на 1,89%, перевищивши $3 291 за унцію вперше в історії.

Ціни на золото зросли вже на понад 20% з початку року, встановлюючи один рекорд за іншим, оскільки торговельне протистояння між США та Китаєм посилює страхи щодо глобальної рецесії.

Інвестори не можуть сформувати довгострокові стратегії через постійну непередбачуваність дій Вашингтона.

У вівторок Трамп закликав Китай розпочати торгові переговори після того, як Пекін заборонив китайським авіакомпаніям отримувати нові літаки від Boeing.

Крім того, адміністрація США цього тижня оголосила про розслідування щодо імпорту мікросхем та фармацевтичної продукції, після запровадження тарифів на сталь, алюміній, автомобілі та автозапчастини.

Також ведуться переговори з десятками країн щодо зниження торговельних бар'єрів в обмін на пом'якшення мит.

Найбільші світові банки зберігають оптимізм щодо золота у найближчі квартали. Інвестори продовжують купувати золоті біржові фонди (ETF), а центробанки — накопичувати запаси.

Goldman Sachs прогнозує, що до середини 2026 року ціна золота може зрости до $4 000 за унцію.

Також ринки очікують щонайменше три зниження ставки Федеральною резервною системою США протягом року, а пом’якшення монетарної політики зазвичай сприяє зростанню цін на золото.

Нагадаємо:

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.