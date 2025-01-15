Ціни на нафту у світі зростають на фоні невизначеності щодо санкцій

Ціни на нафту зросли в середу, компенсувавши втрати попереднього дня, оскільки увага знову була зосереджена на потенційних перебоях у постачанні через санкції щодо російських танкерів, хоча зростання було обмежене, оскільки ринок очікував більшої ясності щодо їхнього впливу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент, або на 0,6%, до 80,43 долара за барель, після падіння на 1,4% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 64 центи, або на 0,8%, до 78,14 долара за барель після падіння на 1,6%.

Ціни впали у вівторок після того, як Управління енергетичної інформації США спрогнозувало, що нафта опиниться під тиском протягом наступних двох років, оскільки пропозиція буде випереджати попит.

Певну підтримку ринку в середу також надало скорочення запасів сирої нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, про що повідомив Американський інститут нафти.

За прогнозом, ціни на нафту марки Brent впадуть на 8% до 74 доларів за барель у 2025 році, а потім ще більше знизяться до 66 доларів за барель у 2026 році, тоді як ціна на нафту марки WTI становитиме 70 доларів у 2025 році і впаде до 62 доларів у наступному році.

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Нагадаємо:

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.