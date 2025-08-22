Ціни на нафту прямують до першого зростання за три тижні

Нафта завершила тиждень майже без змін, хоча ціни прямують до першого тижневого зростання за останні три тижні.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 0,25% до $67,50 за барель. Контракти на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 0,2% до $63,39. Напередодні обидва еталонні сорти подорожчали більш ніж на 1%. Загалом за тиждень Brent зріс на 2,8%, а WTI — на 1%.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що "усі чекають на наступні кроки президента Трампа", хоча найближчими днями ринок не очікує значних змін.

Дональд Трамп намагається організувати зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, але переговори наштовхуються на серйозні перешкоди. Чим менш імовірним виглядає перемир’я, тим вищий ризик жорсткіших санкцій США проти Росії, зауважили аналітики ING.

Крім того, додаткову підтримку нафтовим котируванням надало значне скорочення запасів у США — на 6 млн барелів за тиждень до 15 серпня, що суттєво перевищило прогноз аналітиків у 1,8 млн барелів. Водночас слабкі економічні дані з Німеччини, де ВВП скоротився на 0,3% у другому кварталі, частково обмежили зростання цін.

Інвестори також стежать за виступом голови ФРС Джерома Павелла на конференції в Джексон-Хоулі, де можуть прозвучати сигнали щодо зниження ключової ставки у вересні.