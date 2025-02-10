Цены на металлы в США подскочили в преддверии пошлин Трампа

Американские трейдеры массово покупают медь, алюминий и сталь накануне введения пошлин, которые анонсировал Дональд Трамп.

Об этом пишет Financial Times.

Трамп заявил, что введет 25% пошлину на импорт стали и алюминия, а также рассматривает возможность пошлин на медь. Эта новость вызвала резкий скачок спроса на рынке США.

Разница в ценах между американскими и европейскими рынками существенно выросла. Фьючерсы на медь на бирже Comex в Нью-Йорке превысили цены в Лондоне более чем на 800 долл за тонну. Это рекордный разрыв с начала 2020 года.

В понедельник медь на Comex подорожала на 2% и пересекла отметку 10 000 долл за тонну.

Медь, которая поступает на склады Comex, облагается пошлинами еще до ее фактического прибытия. Следовательно, трейдеры стараются закупить металл до вступления в силу новых сборов.

Медь широко применяется в электрооборудовании, а алюминий является ключевым материалом в производстве автомобилей и самолетов.

Ожидается, что возможные пошлины особенно ударят по канадским производителям, которые обеспечивают США 44% импортного алюминия.

Напомним:

ArcelorMittal построит современный сталелитейный завод в Калверти, штат Алабама, стремясь увеличить свои производственные мощности для удовлетворения спроса автомобильного сектора США.

Обещание президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт меди и алюминия в США приведет к росту расходов для местных потребителей из-за сокращения внутреннего производства и времени, которое понадобится для восстановления отрасли.