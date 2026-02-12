Китайський авторинок зазнав найбільшого падіння за останні два роки

Внутрішні продажі у Китаї у січні 2026 року впали на 19,5% у порівнянні з січнем минулого року - до 1,4 млн автівок, що відображає посилення конкуренції, скорочення субсидій, ослаблення споживчого попиту та посилення регулювання.

Про це повідомляє Укравтопром.

Продажі нових енергетичних транспортних засобів (NEV), які раніше були основним двигуном зростання, впали ще більше, на 22,9%.

Провідний виробник електромобілів BYD зазнав падіння продажів на 30%, що гірше за середній показник по галузі.

Водночас експорт продовжує зростати, зокрема, поставки NEV зросли більш ніж удвічі.

Зараз BYD генерує майже половину своїх глобальних продажів за кордоном і прагне до лідерства в Бразилії до 2030 року, а китайський автовиробник Geely вивчає можливості партнерства з європейськими виробниками.

Нагадаємо:

У Китаї у листопаді 2025 року місячний обсяг виробництва автомобілів вперше перевищив 3,5 млн автівок, встановивши новий історичний рекорд.